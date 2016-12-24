В Мордовии все больше комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД работают в штатном режиме

Как сообщает МВД по РМ, на 15 февраля этого года уже 141 комплекс автоматической фиксации нарушений используется в республике для вынесения постановлений по делам об административных правонарушениях. За 15 дней февраля на основании фотоматериалов, поступивших с комплексов, вынесено свыше 6 тысяч (6194) «штрафных постановлений».

Одним из видов фиксируемых комплексами нарушений является невыполнение требования пункта 6.13 Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика. За это нарушение предусмотрен штраф в размере 800 рублей. С начала 2021 года в отношении водителей, совершивших данный вид нарушений, уже возбуждено 1798 дел об административных правонарушениях, что на 30,2% больше чем по итогам всего 2020 года (речь о невыполнении пункта 6.13 ПДД).

ГИБДД по РМ обращает внимание, что в соответствии с п.1 «Дорожная разметка и ее характеристики» Приложения 2 к Правилам дорожного движения Российской Федерации в случаях, когда линия горизонтальной разметки недостаточно различима, водители должны руководствоваться дорожными знаками. Соответственно, если линия дорожной разметки 1.12 (стоп-линия) неразличима, например, из-за снежного покрытия или загрязнения водители обязаны при запрещающем сигнале светофора остановить транспортное средство до пересечения со знаком 6.16 «Стоп-линия».