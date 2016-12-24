Ввод в промышленную эксплуатацию мусоросортировочного комплекса запланирован на 2023 год

В рамках национального проекта «Экология» в Мордовии реализуется региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Главная цель проекта - организация в республике эффективной системы обращения с отходами производства и потребления.

В рамках реализации проекта введен новый показатель «Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами». В Мордовии на ноябрь 2020 года он составил 93,79 % (план на год - 90 %).

В соответствии с региональной территориальной схемой обращения с отходами в республике имеется потребность дополнительной установки 9 531 контейнера, 221 бункера для накопления ТКО. По результатам проведенной инвентаризации выявлена необходимость создания и обустройства в населенных пунктах 5 090 мест (площадок) накопления ТКО.

Кроме того, распоряжением Правительства РМ утверждены дорожные карты по созданию объекта обработки и сортировки твердых коммунальных отходов мощностью 120 тысяч тонн в год.

Ввод в промышленную эксплуатацию мусоросортировочного комплекса, запланированного на начало 2023 года, позволит достичь показателей «Доля ТКО, направленных на обработку в общем объеме образованных ТКО» не менее 32 % и «Доля импорта оборудования для обработки и утилизации ТКО» не более 30 % к 2024 году.