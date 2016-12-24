В Старошайговском районе по программе переселения из аварийного жилья будет построено два многоквартирных дома в райцентре

Денежные вампиры
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В 2020 году в Старошайговском районе введено в эксплуатацию 5 616 квадратных метров жилья. В общей сложности это 45 домов, более половины из которых возведены в самом Старом Шайгове. В текущем году строительство будет продолжено.
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» для переселения из аварийного фонда планируется построить 900 квадратных метров жилплощади (стоимость проекта - 34 миллиона рублей). Работы уже начались. Двухэтажный дом на 8 квартир появится на улице Ленина в райцентре напротив магазина «Меркурий». Подрядчик - ООО ПАО «Ремстрой», строивший Центр культуры. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на начало июня. Рядом будет возведен еще один жилой дом на 9 квартир.
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