В Старошайговском районе по программе переселения из аварийного жилья будет построено два многоквартирных дома в райцентре

Социум

В 2020 году в Старошайговском районе введено в эксплуатацию 5 616 квадратных метров жилья. В общей сложности это 45 домов, более половины из которых возведены в  самом Старом Шайгове. В текущем году строительство будет продолжено.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» для переселения из аварийного фонда планируется построить 900 квадратных метров жилплощади (стоимость проекта - 34 миллиона рублей). Работы уже начались. Двухэтажный дом на 8 квартир появится на улице Ленина в райцентре напротив магазина «Меркурий». Подрядчик - ООО ПАО «Ремстрой», строивший Центр культуры. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на начало июня. Рядом будет возведен еще один жилой дом на 9 квартир.

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