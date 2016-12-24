Управление организационной работы и протокола администрации Главы РМ возглавила Наталья Елисеева

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Как пишет телеграм-канал «Мордовский шпиль», «ее биография связана только с республикой.

До этого уроженка Инсарского района несколько лет проработала заместителем начальника организационно-протокольного управления. Напомним, данное управление - одно из ключевых в администрации. Оно отвечает за организацию всех мероприятий руководителя региона. Кстати, предшественник и бывший начальник Елисеевой Александр Сайгачёв сейчас возглавляет Рузаевский район.

Пока в назначениях Артёма Здунова сохраняется паритет. Он не отказывается и от местных кадров, если видит, что они могут принести пользу. Главное, чтобы в прежней работе не было намека на коррупцию. Теперь вопрос лишь в том, много ли осталось таких чиновников из прежних команд. Хочется верить, что еще достаточно».

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