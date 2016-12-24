Бойцы Российских студенческих отрядов Мордовии готовятся ко Дню российских студенческих отрядов и старту 55-летия студенческих отрядов Ре

10 тысяч за «прогулку»
Участников несанкционированных мероприятий в Саранске пока только штрафуют
Участников несанкционированных мероприятий в Саранске пока только штрафуют
Расчистка города от снега проводится круглосуточно, но снежные завалы тают слишком медленно
Ночлег в саранском медвытрезвителе станет платным?
Руководство компании «Мордоввторсырье» заподозрили в хищении 7,5 миллиона рублей
В Мордовию прибыл Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров
К 1 февраля планируется вывести из ковидного режима работы два медучреждения республики
Жители Мордовии вновь бьют антирекорды по размерам потерь от действий мошенников. Тонны информации о подобных преступлениях и советы, как...
На управляющие компании в Саранске составляют протоколы за несвоевременную уборку ледяных наростов на кровлях
Мордовия занимает второе место в стране по темпам вакцинации от коронавируса
Врио Главы РМ Артём Здунов провел совещание с членами правительства по развитию строительной отрасли