Бойцы Российских студенческих отрядов Мордовии готовятся ко Дню российских студенческих отрядов и старту 55-летия студенческих отрядов Ре

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17 февраля с 08:00 в г. Саранск состоится празднование Дня российских студенческих отрядов, государственного праздника, учрежденного Указом Президента в 2015 году. В этот день Мордовское региональное отделение МООО «РСО» проводит ряд мероприятий, которые способствуют развитию молодёжной политики региона:
08:00 – на станции переливания крови пройдет донорская акция, приуроченная ко дню Российских студенческих отрядов,
10:00 - пресс-конференция, посвященная 17 февраля и старту Юбилейного года РСО с участием представителей Министерства спорта, молодежной политики и туризма; 12:00 в Доме Республики пройдёт заседание организационного комитета 55-летия студенческих отрядов Республики Мордовия;
17:00 «Круглый стол» по вопросам развития студенческих отрядов в республике. Студенты смогут задать вопросы, созревшие в преддверии трудового семестра, потенциальным работодателям и представителям профильных министерств и ведомств с участием ВРИО Главы Мордовии А. А. Здуновым.
18:00 в ДКИ МГУ им. Н.П. Огарева состоится подведение итогов республиканского конкурса «Боец года», награждение наиболее отличившихся членов студенческих отрядов, концертная программа, которая пройдёт в онлайн-формате, трансляция в социальных сетях, очное присутствие только награждаемых и организаторов.

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