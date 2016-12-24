МыВместе: более 120 продуктовых наборов из «тележек добра» были переданы жителям Мордовии

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Мордовия в рамках акции #МыВместе продолжают передавать малоимущим и многодетным семьям региона продуктовые наборы из «тележек добра», установленных в сетевых магазинах Саранска. За время акции было сформировано и доставлено адресатам 127 благотворительных пакетов с продуктами первой необходимости. В них - крупы, мука, макароны, печенье, консервы, сахар, чай, кондитерские изделия, растительное масло.

За месяц 2021 г. помощь получили семь многодетных и малоимущих семей, а также люди, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию. Как, например, жительница Саранска Елена Т. Молодую женщину неожиданно сократили на работе, а вскоре в автомобильной аварии погиб ее муж, и она осталась одна с маленьким ребенком.

Продуктовый набор также был передан 38-летней Марине С., которая одна воспитывает трех дочерей. По ее словам, зарплата небольшая, поэтому приходится постоянно экономить.

Среди благополучателей и молодая семья Н., в которой два года назад родились близняшки с ДЦП и большинство доходов уходит на лечение малышей.

«Большое спасибо всем неравнодушным людям и Народному фронту за оказанную помощь и поддержку. Желаем никогда не испытывать жизненных трудностей и, несмотря ни на что, уметь радоваться каждому наступившему дню», - искренне поблагодарили жительницы Саранска.

При передаче пакетов адресатам активисты ОНФ соблюдают все меры санитарной безопасности. Во время работы ребята надевают медицинские маски и перчатки, снаружи протирают пакеты антисептиками.

Благотворительный сбор продуктов для малоимущих граждан стартовал в апреле прошлого года и проходит в рамках акции #МыВместе по всей стране. В продуктовых магазинах городов и поселков установлены специальные корзины, куда покупатели могут положить оплаченные продукты с длительным сроком хранения.

«Тележки добра» установлены в четырех саранских магазинах торговой сети «Эверест» и в магазине «Виктория» в селе Большая Елховка Лямбирского района. По мере наполнения корзин, примерно один раз за 7-10 дней, активисты Народного фронта забирают продукты, формируют из них наборы и передают их малоимущим гражданам», - отметила руководитель регионального исполкома ОНФ в Республике Мордовия Наталья Сайгачева.