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9 февраля Врио Главы Мордовии Артём Здунов принял участие в открытии уникальной выставки в Мемориальном музее военного и трудового подвига. Речь идет о выставке архивных документов, свидетельствующих о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории. Архивные документы рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению Президента России Владимира Путина в Год памяти и славы. Вместе с Артёмом Здуновым экспозицию осмотрели участники патриотического объединения «Поиск», Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», а также представители ветеранских организаций.
Врио Главы Мордовии, открывая выставку, подчеркнул высочайшую значимость данного проекта с точки зрения сохранения исторической памяти, что особенно важно для подрастающего поколения.
«Война наступает тогда, когда мы про нее забываем, так давайте не будем про нее забывать, - сказал Артём Здунов. – Поэтому благодарю всех, кто занимался подготовкой этого важнейшего проекта. А еще призываю всех жителей и гостей республики посетить эту выставку. Я лично буду рекомендовать всем своим знакомым, приезжающим в Саранск, посмотреть на представленные здесь документы».
Руководитель республики особо отметил роль поискового движения в целом и поисковиков Мордовии в частности в сохранении и увековечении памяти о подвиге нашего народа. Артём Алексеевич пообщался с юными представителями республиканского движения «Поиск», расспросил о том, как проходят экспедиции, как ребята учатся сохранять извлеченные из земли военные реликвии, как занимаются поиском родственников найденных солдат.
«Огромное спасибо вам, ребята, что вы делаете это своими руками», - сказал Врио Главы Мордовии.
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