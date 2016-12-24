В Рузаевке возбуждено уголовное дело в отношении пассажиров поезда, пытавшихся похитить железнодорожное имущество

В январе текущего года в дежурную часть Рузаевского линейного отдела МВД России на транспорте обратился начальник поезда «Москва-Самара» с сообщением о попытке хищения пассажирами железнодорожного имущества. Заявитель пояснил, что в пути следования обнаружил пропажу шести единиц постельных принадлежностей, составляющих экипировку спальных пассажирских вагонов и предназначенных для обслуживания пассажиров в пути следования.

Правоохранителями были установлены двое мужчин, жителей Ульяновской области, следовавшие на данном поезде до станции Барыш. В принадлежащих им сумках, полицейские обнаружили несколько комплектов постельного белья, подушку, полотенце, два пледа. Злоумышленники пояснили, что планировали похитить чужое имущество для личного использования. Сумма причиненного имущественного ущерба составила свыше 2600 рублей.

Следственным отделением Рузаевского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренными ч.3 ст.30 – п.«а» ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.