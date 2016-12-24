Денис Мантуров позаботился о пианино и маршевых барабанах для детских школ искусств Мордовии

5 февраля в Доме Республики состоялась рабочая встреча Министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и Врио Главы Мордовии Артёма Здунова. Обсуждались вопросы взаимодействия в сфере промышленности и торговли, в том числе речь шла о реализации важных инвестиционных проектов на предприятиях республики.

В завершение встречи Денис Мантуров вручил руководителю Мордовии сертификат на поставку в республику в 2021 году в рамках государственной программы «Развитие образования», курируемой Министерством просвещения, 17 пианино (19 инструментов уже поступили в республику в 2018 году), а также наборов деревянных и медных духовых инструментов, маршевых барабанов и ксилофонов для оснащения детских школ искусств. Напомним, что в стране действует программа по созданию и развитию производства музыкальных инструментов - Минпромторг России закупает музыкальные инструменты российского производства для детских школ искусств, поддерживая, таким образом, отечественного производителя.

Кроме того, по сертификату республика получит 3 аппаратно-программных комплекса и 190 хоккейных клюшек, также отечественного производства.