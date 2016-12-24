Почта России предлагает жителям Мордовии оформить подписку досрочно и по ценам прошлого года

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Клиенты Почты России смогут выписать печатные издания на второе полугодие 2021 года по ценам прошлого года. Досрочная подписная кампания продлится до 31 марта.
В акции участвуют свыше 1200 изданий, среди которых 360 газет и журналов федерального значения, а также 300 региональных и почти 630 районных печатных изданий. Это бизнес-газеты, глянцевые журналы, развлекательные, профессиональные, отраслевые и другие.
Оформить подписку можно на сайте podpiska.pochta.ru и в мобильном приложении Почты России. Навигация сервисов позволяет выбрать журналы и газеты по названию или индексу в поисковой строке, теме, алфавиту, интересам, а оформление займет всего несколько минут. Выписать печатные СМИ можно также во всех почтовых отделениях по бумажному каталогу и через почтальона на дому.
Также клиенты Почты России могут оформить благотворительную подписку на журналы и газеты детям из школ-интернатов и детских домов, пожилым людям из домов престарелых. Для этого уже на протяжении 5 лет Почта России проводит благотворительную акцию «Дерево добра». В почтовых отделениях или на страницах акции podpiska.pochta.ru/derevo-dobra/region можно выбрать регион и социальное учреждение, в адрес которого будет оформлена подписка.
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