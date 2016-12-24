В рамках премии «Маршрут года» состоялась конференция «Тренды туристических маршрутов и экскурсионных программ 2021»

«Приукрашивать картинку не стоит»
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Модератором мероприятия выступил Геннадий Шаталов – председатель Правления ФРОС Region PR, член Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму, основатель Всероссийской туристской премии «Маршрут года».
Спикеры конференции – ведущие эксперты туристской сферы страны: Александр Сирченко – заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти (GR) и коммуникациям TUI РОССИЯ И СНГ, Ольга Санаева – вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ); Олег Каверин, генеральный директор ООО «РЖД Тур», Инна Гаврилова, заместитель начальника Куйбышевского филиала АО «ФПК» и другие.
Одной из главных тем обсуждения на конференции стал проект «Яркие выходные в Приволжье». В начале 2021 года в его рамках туристу на выбор было предложено – 9 авторских эксклюзивных программ в 5 российских городах: Самаре, Ижевске, Пензе, Саранске и Ульяновске. Напомним, что организаторами нового комплексного железнодорожного проекта стали Куйбышевская железная дорога, Куйбышевский филиал АО «ФПК», ООО «РЖД Тур», местные органы власти и региональные туроператоры. Целью тура, разработанного в формате зонтичного бренда является увеличение спроса на внутренний туризм. «Мы поставили себе цель показать всё самое лучшее через призму новогодних праздников» - отметил один из идеологов проекта Геннадий Шаталов.
О положительном опыте реализации тура на своих территориях поделились Анна Рабинович - заместитель руководителя департамента экономического развития администрации г.о.Самара, Илья Кычанов – ГК «Турист», Экскурсионный центр «Влюбиться в Удмуртию», Ольга Боксимер – директор Студии нестандартных путешествий «Ветер Странствий»; Мария Бондарева – генеральный директор туроператора по внутреннему и въездному туризму «Сказка Странствий», Анна Тукмачева – генеральный директор ООО «Центр туристических программ Пилигрим» (г. Тольятти), Член Правления, руководитель Приволжского регионального отделения РСТ.
Еще одной ключевой темой встречи стало обсуждение IT в сфере туризма. Директор по развитию направления «Цифровой туризм» АО «Русатом инфраструктурные решения» Андрей Сулейков рассказал о продвижении дестинации с помощью современных технологий: выявлении актуальных тем и создании контента, интересному для туриста и местного жителя, а также о работе с инфоресурсами, вовлечении в продвижение СМИ и блогеров.
Мероприятие состоялось в рамках финала Всероссийской туристской премии "Маршрут года" с учетом соблюдения всех мер безопасности, установленных Роспотребнадзором.
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