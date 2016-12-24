276 женщин Мордовии прошли профессиональное обучение в период отпуска по уходу за ребенком

В рамках национального проекта «Демография» в республике реализуется региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

По этому проекту в 2020 году в Мордовии построены 6 детских садов в Ромодановском, Дубенском, Ардатовском, Атюрьевском, Рузаевском районах и г.о. Саранск.

276 женщин (147,6% от целевого показателя) прошли профессиональное обучение в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Обучение проводилось 13 образовательными организациями по 39 учебным программам.

В 2021 году планируется строительство трех детских садов - в Саранске (два детских дошкольных учреждения) и в поселке Зубова Поляна.