За сутки в Мордовии выявлено 76 случаев коронавируса, 85 человек выписаны с выздоровлением

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Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (41); Чамзинском районе (7); Рузаевском районе (6); Большеберезниковском, Ардатовском районах (по 3); Ромодановском, Лямбирском, Краснослободском, Ичалковском, Зубово-Полянском районах (по 2); Ковылкинском, Инсарском, Большеигнатовском, Атяшевском, Теньгушевском, Атюрьевском районах (по одному).
Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru
Среди новых больных 34 человека старше 60 лет; самой пожилой из них 83 года. Моложе 30 лет 16 человек, самому маленькому 3 месяца.
В федеральной статистике зафиксирован новый летальный случай.
В Республиканской клинической больнице им. С.В. Каткова умер мужчина, 1930 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония. Сопутствующие заболевания – атеросклероз, гипертоническая болезнь.
За период пандемии в республике зафиксировано 15890 случаев коронавируса.
13327 человека выздоровели.
134 человека умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 28 января из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
1403 человека на стационарном лечении;
2219 человек под наблюдением дома.
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