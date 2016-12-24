Мордовия на экране твоего смартфона: не пропустите новые виртуальные экскурсии по самым интересным местам региона

Проект «Мордовия на экране твоего смартфона» стартовал в апреле 2020 года и смог открыть туристам со всех уголков планеты удивительный мир национального колорита, гостеприимства и новых впечатлений онлайн. Серия прямых эфиров в Instagram позволила зрителям увидеть музеи, рестораны, природные и культурные достопримечательности республики прямо из дома.

В 2021 году «Мордовия на экране твоего смартфона» возвращается, чтобы подарить виртуальным гостям республики новые знания и приятные эмоции. В январе вы снова сможете отправиться в популярные среди туристов и жителей региона места, используя лишь телефон и доступ в интернет.Оговоримся, что эти объекты мы выбрали неслучайно: в январе музей и театр, о которых пойдет речь, отметили знаменательные даты в своей насыщенной событиями культурной жизни.

Говоря о Мордовии, невозможно не упомянуть имя выдающегося Степана Эрьзи, творениями которого восхищаются далеко за пределами России по сей день. 10 января 2021 год мордовский музей имени скульптора отметил 61 год со дня своего основания. Узнать о том, какой потенциал хранит в себе уголок «Русского Родена» в Мордовии станет возможнымв режиме реального времени.27января в 10:30 поговорим о богатой истории «храма искусств»и узнаем, чем музей может удивить гостя помимо работ знаменитого скульптора.

28 января в 12:00 у вас появится возможность познакомиться с Государственным музыкальным театром, названным в честь народного артиста Мордовии – Илариона Максимовича Яушева. 16 января со дня рождения известногооперногопевца исполнилось 119 лет.Единственный музыкальный театр Мордовии его имени находится в самом центре столицы и радует местных жителей и туристов своим ярким внешним видом. Узнать об историческом прошлом театра можнов прямом эфире, уже в этот четверг.

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Расписание прямых эфиров в Instagram:

27 января, 10:30 — Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи;

28 января, 12:00 — Государственный музыкальный театр им. И.М. Яушева.