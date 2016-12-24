На 13% больше сведений из ЕГРНУправление Росреестра по Республике Мордовия выдало заявителям в 2020 году

Анализ вопросов, поступающих на горячие линии Управления Росреестра по Республике Мордовия, показал, что заявители полагают, что сведения из ЕГРН всех видов предоставляют территориальные органы Росреестра.

В соответствии с приказом Росреестра от 18.10.2016 № П/0515, часть полномочий органа регистрации прав осуществляет федеральное государственное бюджетное учреждение«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» (ФГБУ), в том числе и полномочия по предоставлению сведений, содержащихся в ЕГРН, за исключением сведений о содержании правоустанавливающих документов, а также копий документов, не хранящихся в ФГБУ.

«Управление предоставляет сведения из ЕГРН только в виде сведений о содержании правоустанавливающих документов, а также копий документов, помещенных в реестровые дела, хранящиесяв Управлении – отмечает начальник отдела ведения ЕГРН, повышения качества данных ЕГРН Ольга Пьянзина. – В Мордовии предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, за исключением тех, которые предоставляет Управление, осуществляет филиал ФГБУ«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике Мордовия(г.Саранск, Лямбирское шоссе, 10Б, e-mail: filial@13.kadastr.ru)».

В 2020 году сотрудниками отдела ведения ЕГРН, повышения качества ЕГРН подготовлено и предоставлено 6470 сведений из ЕГРН, что на 13% больше, чем в 2019 году (5729).