Из-за уборки снега в центре и на юго-западе Саранска будет исключена стоянка транспортных средств

В республике уже привито 2742 человека
Артём Здунов распорядился исключить очереди и скопления людей в прививочных пунктах
Как сообщает саранская мэрия, на отдельных участках дорог в юго-западной и центральной частях Саранска на время уборки снега будет исключена стоянка транспортных средств
В период уборки снега и наледи с улично-дорожной сети будет исключена стоянка транспортных средств
- с 19:00 21 января до 08:00 22 января по ул. М. Расковой от ул. Ульянова до проспекта 50 лет Октября (нечетная сторона);
- с 19:00 22 января до 08:00 23 января по ул. М. Расковой от ул. Ульянова до проспекта 50 лет Октября (четная сторона);
- с 08:00 до 18:00 22 января по ул. Ст. Разина от ул. Терешковой до ул. Полежаева;
- с 08:00 до 18:00 23 января ул. Ст. Разина от ул. Полежаева до ул. Коммунистической;
- с 08:00 до 18:00 24 января по ул. Б. Хмельницкого от ул. Ботевградской до ул. Ст. Разина.
В администрации города просят водителей с пониманием отнестись к вводимым ограничениям.
Артём Здунов распорядился исключить очереди и скопления людей в прививочных пунктах
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