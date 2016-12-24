За сутки в Мордовии выявлен 81 случай коронавируса, 76 человек выписаны с выздоровлением

Репортер

Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (34); Чамзинском районе (8); Рузаевском (7); Ичалковском, Атяшевском (по 6); Ромодановском, Лямбирском, Ковылкинском (по 4); Дубенском (2); Темниковском, Краснослободском, Инсарском, Большеберезниковском, Большеигнатовском, Ардатовском районах (по одному). 

Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 46 человек старше 60 лет; самому пожилому из них 91 год. Моложе 30 лет 2 человека, самой младшей 6 лет.

В федеральной статистике зафиксированы 2 новых летальных случая. 

В Республиканской клинической больнице №4 умер мужчина, 1983 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Сопутствующее заболевание – хронический панкреатит, обострение. 

В Республиканской клинической больнице им. С.В.Каткова умер мужчина, 1937 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, тяжёлая форма. Осложнение – двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Сопутствующие заболевания – ИБС, гипертоническая болезнь III ст. 

За период пандемии в республике зафиксировано 15173 случая коронавируса.      

12631человек выздоровел. 119 человек умерли от коронавируса как основной причины. 

По данным на 19 января из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 1 744 человека на стационарном лечении;

- 2 115 человек под наблюдением дома.

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