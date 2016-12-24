На 46% вырослов 2020 году количество обращений в Управление Росреестра по Республике Мордовия в электронном виде

Управление Росреестра по Республике Мордовияпроанализировало ситуацию в части количества обращений, поданных заявителями в электронном виде. Проведенный анализ показал, что количество поступивших в электронной форме заявлений о государственной регистрации прав и государственному кадастровому учету, в 2020 году по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличилась на 46%. В2019 году было подано 33639 обращений, а в2020 году в Управление поступило уже 48971 обращение.

«Управление уделяет значительное внимание развитию электронных сервисов Росреестра. Работа,проводимая сотрудниками ведомства в прошедшем году в части увеличения количества обращений, поданных в электронном виде, предполагала не только проведение обучающих семинаров по электронной подаче документов для всех заинтересованных лиц, но и оказание консультационной помощи в последующем. Как показывает практика, заявителю важно получить помощь не только на начальной стадии использования онлайн-сервиса, но и иметь возможность задать вопрос и получить ответ в дальнейшем. В результате такого взаимодействия достигается результат не разового обращения к электронным сервисам, а их использования на постоянной основе. Также Управление проводит работу, целью которой является расширение количества видов обращений, подаваемых посредством онлайн-сервисов. Как правило, это интересно в основном профессиональным участникам рынка (кредитным организациям, крупным правообладателям, нотариусам, органам власти и местного самоуправления и т.д.)» – отметила заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости Екатерина Артаева.