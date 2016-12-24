Министр здравоохранения РФ заявил, что прошедшие вакцинацию от COVID-19 должны носить маски до формирования популяционного иммунитета

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«Граждане, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета. Вакцинация надежно защищает от тяжёлого течения и в абсолютном большинстве случаев от заболевания. Но вакцинированный человек, тем не менее, может передать инфекцию тем, кто не защищён. Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования», –  уточнил Михаил Мурашко.  

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