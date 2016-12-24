Уважаемые работники средств массовой информации! Примите самые искренние поздравления с Днем российской печати!

Ресторанам и кафе дали надежду
Власти Мордовии в ближайшие дни определятся, как будут работать кафе и рестораны 31 декабря и в январские каникулы
В современном мире роль прессы необычайно велика. Она давно вышла за рамки простого информирования о новостях: вы доносите до людей важные знания, поднимаете значимые социальные вопросы, организуете обратную связь с населением, помогаете выявить и решить проблемы граждан.
Коллективы российских изданий ежедневно выполняет работу государственной важности! Особенно это актуально сейчас, в дни пандемической угрозы, когда оперативная и достоверная информация - на вес золота!
От всей души желаю, чтобы источник ваших сил и таланта на этом поприще никогда не иссякал! Здоровья вам, успехов вашим изданиям!
С уважением, первый замруководителя фракции «Единая Россия»в Государственной Думе РФ
Виктор Кидяев
Власти Мордовии в ближайшие дни определятся, как будут работать кафе и рестораны 31 декабря и в январские каникулы
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