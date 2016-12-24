Уважаемые работники средств массовой информации! Примите самые искренние поздравления с Днем российской печати!

В современном мире роль прессы необычайно велика. Она давно вышла за рамки простого информирования о новостях: вы доносите до людей важные знания, поднимаете значимые социальные вопросы, организуете обратную связь с населением, помогаете выявить и решить проблемы граждан.

Коллективы российских изданий ежедневно выполняет работу государственной важности! Особенно это актуально сейчас, в дни пандемической угрозы, когда оперативная и достоверная информация - на вес золота!

От всей души желаю, чтобы источник ваших сил и таланта на этом поприще никогда не иссякал! Здоровья вам, успехов вашим изданиям!

С уважением, первый замруководителя фракции «Единая Россия»в Государственной Думе РФ

Виктор Кидяев