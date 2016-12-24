За сутки в Мордовии выявлено 83 случая коронавируса, 78 человек выписаны с выздоровлением

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Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (52); Чамзинском районе (6); Рузаевском районе (5); Ромодановском районе (4); Краснослободском, Зубово-Полянском районах (по 3); Лямбирском, Ичалковском, Большеигнатовском районах (по 2); Ельниковском, Большеберезниковском, Атяшевском, Ардатовском районах (по 1). 

Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 20 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 85 лет. Моложе 30 лет - 17 человек, самому маленькому 2 года.

В федеральной статистике зафиксированы 2 новых летальных случая в Мордовии. 

В Республиканской клинической больнице №4 умерла женщина, 1950 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Сопутствующее заболевание – гипертоническая болезнь.

В той же больнице умерла женщина, 1957 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Сопутствующие заболевания – гипертоническая болезнь, ожирение 2 ст.

За период пандемии в республике зафиксировано 14517 случаев коронавируса.      

12 043 человека выздоровели. 

105 человек умерли от коронавируса как основной причины. 

По данным на 11 января из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 2 064 человека на стационарном лечении;

- 2 070 человек под наблюдением дома.

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