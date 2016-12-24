Росреестром оказывается государственная услуга по предоставлению документов государственного фонда данных, полученных в результате про

Документы фонда данных землеустройства широко используются органами государственной власти и местного самоуправления, юридическими лицами и гражданами. Документы ГФДЗ позволяют органам государственной власти и местного самоуправления установить и восстановить права на земельные участки, гражданам предотвратить и разрешить возникшие споры по границе земельных участков.

Документы ГФДЗ представляются и подготавливаются для передачи заинтересованным лицам непосредственно в помещении, где они хранятся - в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня принятия заявления. При обращении по почте - в течение 15 дней со дня получения заявления. Документом, дающим право на получение документов ГФДЗ, являются документ, удостоверяющий личность, и при необходимости доверенность. Документы государственного фонда данных предоставляются в виде заверенных копий.

В 2020 году Управлением исполнено 4970 обращений.

«Документы государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, на территорию г.о. Саранск, Большеберезниковского и Лямбирского района Республики Мордовия находятся по адресу: г. Саранск, Лямбирское шоссе, 10 «Б». Документы государственного фонда данных на территорию других муниципальных районов находятся в соответствующих районах», – сообщил заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Мордовия Сергей Емельянов.