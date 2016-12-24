Активисты ОНФ в Мордовии подарили жителям региона «Новогоднее чудо» и «Корзину радости»

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Мордовия в преддверии новогодних праздников проводят различные акции. «Новогоднее чудо» и «Корзину радости» одним из первых получила семья Катковых из Саранска.

Для восьмилетней Ксюши и четырехлетней Ариши встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой в лице волонтеров-медиков стала полной неожиданностью. Девочки выразительно рассказали сказочным героям стихотворения, за что получили сладкие подарки. Член регионального штаба ОНФ в Республике Мордовия Юрий Базов вручил маме девочек Даше пакет с продуктовым набором, сформированным неравнодушными покупателями саранских магазинов в рамках акции «Корзина радости». Дарья сердечно поблагодарила общественников за прекрасные подарки и пожелала всем здоровья и удачи в Новом 2021 году.

«В этом году представители Народного фронта с Новым годом поздравят не только детей, но и одиноких пенсионеров и социально незащищенных граждан, которые нуждаются в моральной поддержке в период праздников, чтобы они на себе почувствовали заботу ближнего»,- отметилчлен регионального штаба ОНФ в Республике Мордовия Юрий Базов.

В рамках акции «Новогоднее чудо» сладкие наборы, продуктовые пакеты из «Корзин радости» и другие подарки многодетной семье Майоровых из Краснослободского района передала сопредседатель регионального штаба ОНФ Людмила Нарбекова.Бабушка детей Варвара Николаевна рассказала о том, что мама мальчиков скоропостижно скончалась от болезни, и все тяготы воспитания легли на ее плечи. Сиротами остались пятеро ребят. Самому старшему 17 лет, младшим – три и два годика.

«Пусть уходящий год, который принес много разочарований, побыстрей от нас уйдет, а в Новом году чтобы с нами оставались вера, надежда и любовь. Хочется, чтобы дела складывались более оптимистично, поэтому всем крепкого здоровья и радости в наступающем 2021 году», - сказала сопредседатель регионального штаба ОНФ Людмила Нарбекова.

В преддверии праздника «Новогоднее чудо» случилось и в семье Кузнецовых из Саранска. Трехлетним близняшкам Диане и Миланенеобычный подарок приготовил один из партнеров всероссийской акции #МыВместе - спортивный клуб «Терентич Тим». Новая виброплатформа поможет малышам реабилитации при ДЦП, с которым малыши родились раньше положенного срока. Дед Мороз и Снегурочка порадовалиих сладкими подарками, а маме вручили продуктовый пакет с «корзинки радости».

«Народный фронт в Мордовии ежегодно проводит масштабную работу для тех групп населения, которые в этом особенно нуждаются. Для нас эта деятельность является одной из основных и особенно перед Новым годом и в такое не совсем простое время. Мы считаем, что точка притяжения всех наших усилий - это поддержка малоимущих групп населения и особенных деток, как одна из основополагающих и объединяющих людей нашего времени», - прокомментировал член регионального штаба ОНФ в Республике Мордовия Игорь Еремкин:

Праздничные акции «Новогоднее чудо» и «Корзина радости» в Мордовии продолжаются с учетом антиковидных мер. Мордовские активисты ОНФ также поздравят одиноких пенсионеров и других нуждающихся граждан.