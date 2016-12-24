В Рузаевке при поддержке Фонда развития моногородов запущен цех по глубокой переработке яиц

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При поддержке Фонда развития моногородов компания «Рузово» из города Рузаевка модернизировала предприятие по глубокой переработке яиц. На эти средства Фонд выдал займ в размере 110 млн рублей. До конца 2020 года дополнительно будет создано 15 рабочих мест. 

В рамках соглашения за счет средств Фонда построили помещение для предварительного охлаждения и шоковой заморозки сырья, а также готовой продукции. Кроме того, компания дооснастила действующее производство высокотехнологичным современным оборудованием - приобрела комплекс измельчения, фасовки яичной скорлупы.
Новый цех позволит увеличить производственные мощности предприятия на 30%. Выход на плановые уровни загрузки ожидается по итогам первого полугодия 2021 года. Таким образом, компания будет ежегодно выпускать около 2,4 тысяч тонн замороженного яичного меланжа и порядка 1 тысячи тонн яичной скорлупы, которую можно использовать в качестве кормов для животных и натуральных удобрений для почвы.

«Беспроцентный займ от Фонда развития моногородов стал ключевым при реализации инвестиционного проекта, помог воплотить наши замыслы в реальность. Сегодня мы освоили новую технологию по производству замороженных яичных продуктов и не планируем останавливаться на достигнутом.  Хотел бы выразить благодарность сотрудникам Фонда за активное участие, помощь и содействие, которое они оказывали на всех этапах реализации проекта», - сообщил генеральный директор ЗАО «Рузово» Алексей Лапшин.

Он также добавил, что в планах у компании нарастить долю экспорта жидких яичных продуктов и поставить не менее 120 тонн меланжа яичного жидкого на экспорт. На данный момент компания одобрена на поставку своей продукции в 36 стран мира, включая Японию и страны Евросоюза. Отметим, что общая стоимость инвестпроекта составляет более 145 млн рублей. 

Справка «ВС»: ЗАО «Рузово» - одно из самых современных предприятий в России по переработке яиц. Объем производства в перерасчете на сырье составляет 2 млн яиц в сутки. Фабрика выпускает как жидкие, так и сухие яичные продукты, которые используются в пищевой промышленности. 

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