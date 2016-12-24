В Рузаевке при поддержке Фонда развития моногородов запущен цех по глубокой переработке яиц

При поддержке Фонда развития моногородов компания «Рузово» из города Рузаевка модернизировала предприятие по глубокой переработке яиц. На эти средства Фонд выдал займ в размере 110 млн рублей. До конца 2020 года дополнительно будет создано 15 рабочих мест.

В рамках соглашения за счет средств Фонда построили помещение для предварительного охлаждения и шоковой заморозки сырья, а также готовой продукции. Кроме того, компания дооснастила действующее производство высокотехнологичным современным оборудованием - приобрела комплекс измельчения, фасовки яичной скорлупы.

Новый цех позволит увеличить производственные мощности предприятия на 30%. Выход на плановые уровни загрузки ожидается по итогам первого полугодия 2021 года. Таким образом, компания будет ежегодно выпускать около 2,4 тысяч тонн замороженного яичного меланжа и порядка 1 тысячи тонн яичной скорлупы, которую можно использовать в качестве кормов для животных и натуральных удобрений для почвы.

«Беспроцентный займ от Фонда развития моногородов стал ключевым при реализации инвестиционного проекта, помог воплотить наши замыслы в реальность. Сегодня мы освоили новую технологию по производству замороженных яичных продуктов и не планируем останавливаться на достигнутом. Хотел бы выразить благодарность сотрудникам Фонда за активное участие, помощь и содействие, которое они оказывали на всех этапах реализации проекта», - сообщил генеральный директор ЗАО «Рузово» Алексей Лапшин.

Он также добавил, что в планах у компании нарастить долю экспорта жидких яичных продуктов и поставить не менее 120 тонн меланжа яичного жидкого на экспорт. На данный момент компания одобрена на поставку своей продукции в 36 стран мира, включая Японию и страны Евросоюза. Отметим, что общая стоимость инвестпроекта составляет более 145 млн рублей.

Справка «ВС»: ЗАО «Рузово» - одно из самых современных предприятий в России по переработке яиц. Объем производства в перерасчете на сырье составляет 2 млн яиц в сутки. Фабрика выпускает как жидкие, так и сухие яичные продукты, которые используются в пищевой промышленности.