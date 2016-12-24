В Мордовии в новогодние праздники отделения Почты России будут работать по измененному графику

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31 декабря почтовые отделения на территории республики закроются на час раньше.
1, 2 и 7 января для всех отделений связи будут выходными. В эти дни почтальоны не будут доставлять почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия будут выплачены по графику, согласованному с региональным отделением Пенсионного фонда РФ.
3,4,5,6,8,9 и 10 января все почтовые отделения будут работать по обычному графику.
Уточнить график работы отделений или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании. Установить приложение можно перейдя по ссылке с мобильного устройства: http://onelink.to/a3jqkr
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