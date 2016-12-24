На площадке ОНФ в Мордовии медикам Ковылкинскогоковидного госпиталя передали подарки в рамках акции #МыВместе

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В преддверии новогодних праздников участники всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе в Республике Мордовия – активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта и представители Союза промышленников и предпринимателей РМ сегодня передали медикамКовылкинской районной больницы новогодние подарки.
На базе медучреждения недавно открылся ковидный госпиталь и 60 ртутных градусников, два принтера, одномногофункциональное устройство и 4 тысячи медицинских масокочень пригодятся персоналу для работы в условиях распространения коронавирусной инфекции.
«Передаем от участников всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» подарки для медиков с теплыми словами благодарности и с пожеланиями им стойкости духа, мужества, стабильности и защищенности», - сказала сопредседатель регионального отделения ОНФ в Республике Мордовия Людмила Нарбекова.
«Наша помощь очевидная, как говорится, пришла беда – отворяй ворота. В нашей стране всегда такбыло. В тяжелые времена люди начинают сплачиваться и помогать друг другу. Мы, предприниматели, тоже не могли оставаться в стороне», – отметил руководитель ООО «Валда» Александр Палкин.
Главный врач Ковылкинской районной больницы Владимир Шукшин рассказал, что ежедневно в госпиталь поступают в среднем 10-12 заболевших из Темниковского, Ельниковского, Старошайговского, Зубовополянского районов. 25 докторов трудятся на совесть и хорошо справляются со своей задачей, потому как весной этого года получили большой опыт работы с ковидными больными в республиканских больницах. Как только кого-то выписывают, принимаютнового пациента, обследуют его и назначают дальнейшее лечение.
За необходимые в ежедневной работе подарки и готовность поддержать медиков
Владимир Шукшин от всего сердца поблагодарил региональное отделение ОНФ и всех партнеров всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе в Республике Мордовия.
В начале декабря общественники и представители бизнеса республики уже передавали Ковылкинскойрайбольнице два электрических чайника, утюг, микроволновую печку, канцтовары. Активисты Народного фронта будут стараться и дальше оказывать помощь и поддержку медицинским работникам региона.
Кто должен оплачивать санитарную обработку помещений в многоквартирных домах?
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