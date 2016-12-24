За сутки в Мордовии выявлено 86 случаев коронавируса, 80 человек выписаны с выздоровлением

Репортер

По данным регионального оперативного штаба, в федеральной статистике зафиксирован новый летальный случай в Мордовии. В Республиканской клинической больнице №4 умерла женщина, 1953 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Сопутствующие заболевания – гипертоническая болезнь, ожирение 2 ст.

За период пандемии в Мордовии зафиксировано 12876 случаев коронавируса, 10575 человек выздоровели, 84 человека умерли от коронавируса как основной причины. 

По данным на 23 декабря из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 2 108 человек на стационарном лечении

- 1 852 человека под наблюдением дома

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