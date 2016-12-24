Президент России Владимир Путин поддержал предложение партии «Единая Россия» и поручил удвоить выплаты врачам

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Президент России Владимир Путин поддержал предложение партии «Единая Россия» и поручил удвоить выплаты врачам, которые будут работать с ковидными пациентами во время новогодних праздников.

«В Трудовом Кодексе, конечно же, ничего не сказано о специальных социальных выплатах, которые мы по решению правительства выплачиваем медицинским работникам за риски, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией. В этой связи считаю, что хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере», — заявил Владимир Путин.

Президент добавил, что это обосновано с социальной точки зрения и будет справедливым.

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