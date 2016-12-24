«Вы хотите продавать свой продукт или только показывать?»

В МГУ имени Н.П. Огарёва Артёму Здунову рассказали о инновационных проектах

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 22 декабря с ознакомительным визитом посетил МГУ имени Н.П. Огарёва. Первым пунктом программы стал центр дополнительного образования детей «Дом научной коллаборации имени Е.М. Дианова», созданный на факультете дополнительного образования. Центр ведёт образовательную деятельность на 7 площадках вуза, задействуя аудитории и лаборатории факультета математики и информационных технологий, института физики и химии, факультета биотехнологии и биологии, института электроники и светотехники и других структурных подразделений вуза. Дом научной коллаборации является партнёром таких образовательных проектов как ЯндексЛицей, Сберкампус, Кванториум. В настоящее время в центре обучаются около 600 детей по 13 учебным программам.

В продолжение темы развития цифровой среды ректор университета Сергей Вдовин и проректор по информатизации Константин Лещанкин рассказали Артёму Здунову о реализуемом в вузе проекте «Цифровой университет» - по нему внедрено более 70 цифровых сервисов: от учёта успеваемости до доставки питания по заказу – этот сервис руководитель республики проверил лично и высказал ряд замечаний. Также Врио Главы Мордовии особо отметил, что задача вуза – активнее взаимодействовать с республикой по подготовке кадров для цифровой экономики.

В региональном ресурсном центре добровольчества, который создан на базе волонтёрского центра Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, Артём Здунов побеседовал с волонтёрами, детально расспросив о направлениях их работы. В октябре возобновил свою работу региональный волонтёрский штаб по помощи пожилым людям в экстренной ситуации. Более 100 человек получили помощь за осенний период, основная часть заявок – по доставке льготных лекарств.

«Вы считаете, 100 заявок – это много?» – спросил Врио Главы Мордовии у руководителя регионального волонтерского штаба по помощи пожилым людям в экстренной ситуации Павла Замышляева.

«Сейчас заявок меньше, а вот в первую волну коронавируса, весной, мы отработали 6 тысяч заявок», - пояснил волонтер.

Также руководитель республики посетил лицей Мордовского госуниверситета и целый ряд лабораторий Института физики и химии, где детально ознакомился с разработками ученых. Основное внимание Артём Здунов уделил вопросу внедрения разработок в реальное производство, выхода их на практический уровень. Пока эта задача не решена в полной мере, здесь вузу предстоит много поработать, в том числе во взаимодействии с Минпромом республики.

Важной частью программы стала презентация инновационных проектов университета. Всего в вузе сегодня работает 26 малых инновационных предприятий, где создано 88 рабочих мест. Артём Здунов отметил недостаточный уровень коммерциализации этих предприятий из-за низкой конкурентоспособности предлагаемой продукции.

«Вы хотите продавать свой продукт или только показывать? – спросил Врио Главы Мордовии у разработчиков туристического лазера после того, как оценил функциональность изделия. - Если технология эффективная - то она должна применяться, она должна продаваться на рынке. Вы продаете свои разработки? Нет? А когда планируете? Для чего тогда работаете?»

Также руководитель республики побывал в Институте национальной культуры, где осмотрел выставку декоративно-прикладного творчества, пообщался со студентами и преподавателями.