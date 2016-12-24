Няня целый месяц воровала золото у семьи, в которой ухаживала за ребенком

В Саранске возбуждено уголовное дело в отношении 33-летней местной жительницы, подозреваемой в хищении золотых украшений у семьи, где она подрабатывала няней для ребенка.

Как установили сотрудники уголовного розыска, молодая женщина официально трудится помощником воспитателя в детском саду. Летом этого года, когда многие дошкольные учреждения были закрыты в Саранске в связи с эпидемией коронавируса, она стала подрабатывать в семье няней для ребенка. В ходе своей детской «вахты» няня обнаружила, где хозяева квартиры хранят золотые изделия. На протяжении месяца она брала из шкатулки золотые украшения и сдавала их в ломбард.

Понятное дело, родители ребенка в конце концов обнаружили пропажу золота и пыталась самостоятельно урегулировать этот пренеприятный инцидент, требуя от женщины вернуть на место украшения. Но та свою причастность к краже отрицала и отказывалась возвращать похищенное золото.

Тогда семья обратилась за помощью в органы внутренних дел. Подозреваемая была задержана и вскоре дала признательные показания. Общая сумма ущерба составила 75 тысяч рублей.

В свою очередь, еще одна жительница столицы Мордовии на минувшей неделе была признана судом виновной в похищении денег у пожилой семейной пары, за которой она ухаживала в качестве сиделки.

О совершенном преступлении полицейским сообщил сын престарелых родителей. Он рассказал, что ухаживающая за его отцом и матерью 44-летняя жительница Саранска похитила их пенсию.

Как было установлено в ходе следствия, в обязанности сиделки Ларисы Климкиной входила в том числе покупка продуктов. Женщина также была наделена правом получать пенсию за пожилых людей. В последующем из полученных средств она забирала свою заработную плату и сама выделяла деньги на необходимые продовольственные расходы.

В начале сентября сиделка в очередной раз получила пенсию за стариков, после чего забрала свои вещи и ушла из квартиры. Больше ухаживать за больными людьми она не приходила. Сумма ущерба, причиненного пенсионерам, составила 33 тысячи рублей.

В суде дело рассматривалось в особом порядке, так как Климкина вину в содеянном преступлении признала полностью. Приговором суда ей назначено наказание в виде исправительных работ на срок 10 месяцев с удержанием из заработной платы 10% заработка в доход государства. В счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба суд взыскал с осужденной в пользу потерпевшей стороны 33 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.