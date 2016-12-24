Туристско-информационный центр Республики Мордовия приглашает на бесплатную экскурсию в гостиницу «Саранск»

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Артём Здунов обсудил с заместителем министра просвещения России новые проекты в сфере образования
Гостиница "Саранск" открылась в один год с изобретением компакт-дисков - в 1979 году и была одной из первых гостиниц города! Гостей в то время ждали телефоны с дисковым номеронабирателем и игры в шахматы в общих комнатах отдыха.
А как встречают гостей сейчас? У Вас есть уникальный шанс посетить бесплатную экскурсию и лично узнать, почему поток гостей в одну из старейших гостиниц города не уменьшается и что сделано для того, чтобы идти в ногу со временем.
Экскурсия состоится 28 декабря в 11:00.
Важно: не забудьте записаться заранее. Количество человек в группе строго ограниченно. Экскурсия будет проведена с соблюдением всех мер профилактики, поэтому не забудьте взять с собой маски и перчатки.
Запись по телефону +7 (8342) 777-677, в сообщениях в наших соц. сетях или по электронной почте tic-rm@mail.ru
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