Туристско-информационный центр Республики Мордовия приглашает на бесплатную экскурсию в гостиницу «Саранск»

Гостиница "Саранск" открылась в один год с изобретением компакт-дисков - в 1979 году и была одной из первых гостиниц города! Гостей в то время ждали телефоны с дисковым номеронабирателем и игры в шахматы в общих комнатах отдыха.

А как встречают гостей сейчас? У Вас есть уникальный шанс посетить бесплатную экскурсию и лично узнать, почему поток гостей в одну из старейших гостиниц города не уменьшается и что сделано для того, чтобы идти в ногу со временем.

Экскурсия состоится 28 декабря в 11:00.

Важно: не забудьте записаться заранее. Количество человек в группе строго ограниченно. Экскурсия будет проведена с соблюдением всех мер профилактики, поэтому не забудьте взять с собой маски и перчатки.

Запись по телефону +7 (8342) 777-677, в сообщениях в наших соц. сетях или по электронной почте tic-rm@mail.ru