Команда Мордовии - в финале чемпионата по производительности

14 декабря в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» стартовал первый Всероссийский чемпионат по производительности. Более 1000 участников из России и ближнего зарубежья соревнуются в навыках эффективного управления.

«Тема производительности труда - одна из приоритетных в нашей стране. В национальном проекте уже участвуют более двух тысяч предприятий, еще более трех с половиной тысяч подали заявки. И людей, которые выходят в своей деятельности на новый уровень эффективности с помощью знаний и навыков, грамотных управленческих решений и выстраивания бизнес-процессов, становится все больше. Чемпионат – это хорошая возможность не только обучаться новым подходам, но и в режиме реального времени применять их на практике», - отметил заместитель министра экономического развития РФ Петр Засельский.

В адрес программы подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности», которая выступает организатором чемпионата, поступило более 220 заявок. По итогам прохождения предварительного тестирования для участия в чемпионате отобрано 139 команд.

«География участников включает 55 регионов России - от Калининграда до Владивостока. Интерес проявили не только выпускники и слушатели нашей программы, но и предприятия, которые не входят в нацпроект, образовательные организации, органы исполнительной власти, региональные центры компетенций. Кроме того, на участие заявились команды из Казахстана. Таким образом, наш первый чемпионат приобрел статус международного», - рассказала руководитель программы «Лидеры производительности», директор центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России Екатерина Гришина.

Первый этап соревнований проходил с 14 по 18 декабря на базе онлайн бизнес-симулятора. Команды вели конкурентную борьбу в условиях, максимально приближенных к рыночным. Чтобы вывести свое виртуальное предприятие в лидеры отрасли, им предстояло выбирать стратегии, выстраивать производственные и логистические процессы, принимать решения в области маркетинга и продаж, повышать эффективность работы персонала. В финал, который пройдет 12 февраля 2021 года в Москве, вышли 22 команды из 139, набравшие наибольшее количество баллов по итогам трех раундов онлайн-этапа. Среди них - Команда Регионального центра компетенций (РЦК Республики Мордовия). Финалисты презентуют свои проекты членам жюри.