За сутки в Мордовии выявлено 90 случаев коронавируса, 82 человека выписаны с выздоровлением

Репортер

Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (46); Ичалковском районе (11); Ромодановском районе (6); Ардатовском районе (5); Краснослободском районе (4); Чамзинском, Лямбирском, Старошайговском районах (по 3); Теньгушевском, Большеигнатовском районах (по 2); Темниковском, Ковылкинском, Большеберезниковском, Атяшевском, Атюрьевском районах (по 1).

Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 24 человека старше 60 лет, самой пожилой из них 81 год. Моложе 30 лет - 16 человек, самой маленькой 2 года.

За период пандемии в республике выявлено 12 352 случая коронавируса, 10 096 человек выздоровели, 79 человек умерли от коронавируса как основной причины. 

По данным на 17 декабря из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 2 225 человек на стационарном лечении

- 1 744 человека под наблюдением дома

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