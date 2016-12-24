Проект «Территория Победы» представят на онлайн-конференции «Мордовия в годы Великой войны»

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Научно-исследовательская онлайн-конференция «Мордовия в годы Великой Отечественной войны: факты и события» пройдет 17 декабря 2020 года. Трансляция будет вестись в прямом эфире https://vk.com/video-42317273_456239268
В мероприятии, организованном в рамках реализации проекта интерактивный музей «Народная память и слава Рузаевки» и поддержки Фонда президентских грантов, примет участие московский Музей Победы.
В ходе онлайн-заседания представитель Музея Победы выступит с презентацией федерального музейно-выставочного проекта «Территория Победы». Координатор проекта Виктория Сердюк расскажет о задачах создаваемого единого музейного пространства, о том какие возможности продемонстрировать свои достижения предоставляются музеям нашей страны и ближнего зарубежья.
В работе конференции примут участие представители Поискового движения России, специалисты Мордовского краеведческого музея им. И.Д. Воронина, музея «Народная Память и Слава Рузаевки», сотрудники Национальной библиотеки им. А.С. Пушкина Республики Мордовия, историки, краеведы, представители некоммерческих организаций. Они расскажут о мероприятиях и проектах, реализованных в рамках Года памяти и славы на территории республики.
Начало трансляции 17 декабря в 13.00.
Международный проект «Территория Победы» инициирован Музеем Победы в 2017 году и который направлен на создание в России и за рубежом единого музейного пространства в области военной истории XX века. Инициатива уже объединила более 200 отечественных и зарубежных учреждений культуры.
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