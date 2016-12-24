За сутки в Мордовии выявлено 90 случаев коронавируса, 79 человек выписаны с выздоровлением

«Будем создавать новые рабочие места с достойной зарплатой!»
В ходе первой рабочей поездки по республике врио Главы Мордовии посетил Атяшевский район
Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (39); Рузаевском районе (15); Ардатовском (8); Лямбирском, Краснослободском районах (по 6); Большеигнатовском районе (4); Теньгушевском, Ромодановском, Ковылкинском, районах (по 2); Чамзинском, Торбеевском, Старошайговском, Кадошкинском, Ичалковском, Инсарском районах (по 1).
Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru
Среди новых больных 28 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 84 года. Моложе 30 лет - 23 человека, самой маленькой 3 месяца.
В федеральной статистике зафиксирован новый летальный случай. В Республиканской клинической больнице №4 умер мужчина, 1963 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, тяжёлая форма. Осложнение – двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Сопутствующие заболевания – ожирение I ст., гипертоническая болезнь III ст.
За период пандемии в республике выявлено 12 262 случая коронавируса, 10 014 человек выздоровели, 79 человек умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 16 декабря из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 2 229 человек на стационарном лечении;
- 1 737 человек под наблюдением дома.
В ходе первой рабочей поездки по республике врио Главы Мордовии посетил Атяшевский район
На сессии Госсобрания Мордовии депутаты единогласно одобрили новое назначение в правительстве региона
Врио Главы РМ Артем Здунов наградил победителей Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена»
В Саранске прошло заседание регионального оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции
Расскажет ли в суде бывшая саранская телеведущая Анна Зимина, куда она дела деньги кредиторов?
В рейтинге по уровню зарплат в регионах России Мордовия заняла последнее место
Врио Главы РМ Артём Здунов побывал в Чамзинском районе - самом «индустриальном» муниципалитете Мордовии
Минувший понедельник оказался самым нервным для саранской сферы ЖКХ и самым прохладным для жителей сотен жилых домов на Химмаше. В этом районе...
Артём Здунов проверил работу поликлиники № 3 в столице Мордовии