За сутки в Мордовии выявлено 90 случаев коронавируса, 79 человек выписаны с выздоровлением

Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (39); Рузаевском районе (15); Ардатовском (8); Лямбирском, Краснослободском районах (по 6); Большеигнатовском районе (4); Теньгушевском, Ромодановском, Ковылкинском, районах (по 2); Чамзинском, Торбеевском, Старошайговском, Кадошкинском, Ичалковском, Инсарском районах (по 1).

Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 28 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 84 года. Моложе 30 лет - 23 человека, самой маленькой 3 месяца.

В федеральной статистике зафиксирован новый летальный случай. В Республиканской клинической больнице №4 умер мужчина, 1963 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, тяжёлая форма. Осложнение – двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Сопутствующие заболевания – ожирение I ст., гипертоническая болезнь III ст.

За период пандемии в республике выявлено 12 262 случая коронавируса, 10 014 человек выздоровели, 79 человек умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 16 декабря из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 2 229 человек на стационарном лечении;

- 1 737 человек под наблюдением дома.