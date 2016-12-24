В Мордовии почтальоны чаще всего принимают на дому платежи за жилищно-коммунальные услуги

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В Республике Мордовия почтовики составили рейтинг услуг, которыми чаще всего пользуются жители республики на дому во время визита почтальона с мобильным почтово-кассовым терминалом (МПКТ).
С начала 2020 года клиенты Почты России в Мордовии внесли через мобильные терминалы более 460 тыс. платежей. Самая большая доля – около 70% от общего количества платежей – приходится на оплату жилищно-коммунальных услуг. Чаще всего плата принимается в адрес ресурсоснабжающих и коммунальных организаций – «Газпром межрегионгаз Саранск», «Мордовская энергсбытовая компания», «Ремондис Саранск» и других.
Также на дому жители республики предпочитают оплачивать расходы за Интернет и телефонную связь - как стационарную, так и сотовую. На третьем месте рейтинга – услуги операторов мобильной связи.
Кроме того, почтальоны региона с помощью МПКТ осуществляют прием налоговых платежей, штрафов по постановлениям ГИБДД, платы за пребывание детей в дошкольных учреждениях. Через мобильный терминал можно внести платеж за страховой полис и подписку на периодические издания.
«Прием платежей на дому получил новый толчок в период пандемии. Если раньше ею чаще всего пользовались пенсионеры и маломобильные группы населения, то сегодня желающих внести необходимые платежи, не выходя из дома, становится все больше. Многие стали вносить платежи на рабочих местах, куда также ежедневно приходят наши почтальоны», - отмечает директор УФПС Республики Мордовия Вячеслав Макейчев.
Мобильные почтово-кассовые терминалы есть у 214 почтальонов республики. Все платежи, принятые с помощью данного устройства, проходят в режиме онлайн, а после завершения операции почтальон выдает плательщику чек, подтверждающий факт оплаты.
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