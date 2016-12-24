За сутки в Мордовии выявлено 90 случаев коронавируса, 82 человека выписаны с выздоровлением

Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (52); Рузаевском районе (13); Лямбирском районе (6); Зубово-Полянском (4); Старошайговском районе (3); Теньгушевском, Краснослободском, Ельниковском, Большеигнатовском районах (по 2); Темниковском, Кадошкинском, Ичалковском, Атюрьевском районах (по одному).

Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 24 человека старше 60 лет, самой пожилой из них 97 лет. Моложе 30 лет - 21 человек, самому младшему 10 лет.

В федеральной статистике зафиксированы 2 новых летальных случая. В Республиканской клинической больнице им. С.В. Каткова умерла женщина, 1967 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя пневмония. Сопутствующее заболевание – гипертоническая болезнь III ст. В этой же больнице умерла женщина 1978 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, тяжёлое течение. Осложнение – двусторонняя сливная пневмония. Фоновое заболевание – ожирение 1 ст.

За период пандемии в республике выявлено 11 820 случаев коронавируса, 9617 человек выздоровели, 73 человека умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 11 декабря из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 2171 человек на стационарном лечении;

- 1725 человек под наблюдением дома.