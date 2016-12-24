За сутки в Мордовии выявлено 89 случаев коронавируса, 81 человек выписан с выздоровлением

За сутки в Мордовии выявлено 89 случаев коронавируса, 81 человек выписан с выздоровлениемРепортер
Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (55); Рузаевском районе (9); Краснослободском районе (7); Чамзинском районе (5); Лямбирском, Инсарском, Атяшевском районах (по 2); Ромодановском, Темниковском, Кочкуровском, Ковылкинском, Кадошкинском, Ичалковском, Большеигнатовском районах (по 1).
Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru
Среди новых больных 21 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 81 год. Моложе 30 лет - 26 человек, самому маленькому 7 месяцев.
В федеральной статистике зафиксирован новый летальный случай. В Ромодановской районной больнице умер мужчина, 1965 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – пневмония. Сопутствующие заболевания – ИБС, ожирение 3 ст.
За период пандемии в республике выявлено 11 730 случаев коронавируса, 9 535 человек выздоровели, 71 человек умер от коронавируса как основной причины.
По данным на 10 декабря из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 2 182 человека на стационарном лечении;
- 1 725 человек под наблюдением дома.
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