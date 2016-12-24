В Саранске 12 декабря на отдельных участках будет временно ограничено движение транспортных средств

«Люди не должны ждать помощи по несколько часов!»
Врио Главы РМ Артём Здунов провел заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом
В связи с проведением 12 декабря ярмарок по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции
с 9:00 11 декабря до 14:00 12 декабря будет временно исключена остановка и стоянка транспортных средств
на парковке, расположенной между многоквартирными домами № 16А, № 18 по ул. Энгельса и зданием МОУ «Лицей № 26» (ул. Серадзская, 21),
на парковке, расположенной между многоквартирными домами № 12, № 14 по ул. Энгельса и зданием МДОУ «Детский сад № 71» (пр. 50 лет Октября, 44А),
на парковке, прилегающей к зданию ГБУК «Мордовская государственная филармония – Республиканский Дворец культуры» (ул. Пролетарская, 39),
на парковке по ул. Веселовского между зданием МБУК «Дом культуры «Луч» (ул. Веселовского, д. №40А) и торговым комплексом «Ринг» (ул. Веселовского, 62А),
на парковке дублера ул. Коваленко между торговым комплексом «Данко» (ул. Миронова, 1А) и зданием Пролетарского районного суда г. Саранска Республики Мордовия (ул. Коваленко, 47А),
на парковке по ул. Косарева, прилегающей к многоквартирным домам № 76А, № 78, № 80,
на парковке, прилегающей к магазину по ул. Косарева, 74А, на участке от ул. Гожувской до остановки общественного транспорта «Рынок «Заречный»;
с 9:00 11 декабря до 14:00 12 декабря будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств
на дублере ул. Коваленко от ул. Миронова до ул. Воинова,
на дублере ул. Косарева от ул. Гожувской до остановки общественного транспорта «Рынок «Заречный»;
с 20:00 11 декабря до 14:00 12 декабря будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств
по ул. Пролетарской (нечетной стороне) от ул. Коммунистической до ул. Б. Хмельницкого.
Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также задействованные в проведении ярмарки по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции.
Врио Главы РМ Артём Здунов провел заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом
В рейтинге по уровню зарплат в регионах России Мордовия заняла последнее место
Артём Здунов принял участие в совещании под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой
Открыть Центр культуры имени А.В. Ухтомского в Рузаевке планируется к 1 сентября 2021 года
На сессии Госсобрания Мордовии депутаты единогласно одобрили новое назначение в правительстве региона
Попавшегося на взятке бывшего заместителя начальника УФСИН по РМ Александра Крамаренко отпустили под домашний арест
Артём Здунов проинспектировал государственные и коммерческие аптеки в Саранске
Жители домов срывают листы с графиками санобработки
Артём Здунов проверил работу поликлиники № 3 в столице Мордовии