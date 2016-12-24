Леонид Якубович поблагодарил Артёма Здунова за великолепное выступление ансамбля «Торама» на программе «Поле чудес»

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Этой осенью ансамбль «Торама» участвовал в популярной игре «Поле чудес», а по итогам года стал бесспорным победителем специального приза зрительских симпатий. Сейчас коллектив группы приглашен для записи новогодней передачи, которую увидят жители России, стран СНГ и всего мира. Бессменный ведущий программы, народный артист страны Леонид Якубович поблагодарил врио Главы республики Артёма Здунова и артистов за поддержку национальной культуры и блестящее выступление самобытного мордовского ансамбля.
В тексте письма, в частности, говорится:
«Программа «Поле Чудес» благодарит в Вашем лице фольклорный ансамбль «Торама» и его директора Андрея Алексеевича Николаева за популяризацию народного творчества и сохранение национальных мордовских традиций. Очень надеюсь, что участие коллектива в записи новогодней передачи станет еще одной возможностью восхититься талантами прекрасной республики».
«Торама» неоднократно представляла республику на «Первом канале», больших площадках Москвы и других крупных городов, показывая насколько богата Мордовия своими традициями и одаренными людьми.
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