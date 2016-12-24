За сутки в Мордовии 90 выявлено случаев коронавируса, 79 человек выписаны с выздоровлением

Нарушения и протоколы
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Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (55); Лямбирском районе (8); Рузаевском районе (6); Ковылкинском, Ардатовском районе (5); Кадошкинском, Зубово-Полянском районе (2); Торбеевском, Темниковском, Старошайговском, Краснослободском, Кочкуровском, Инсарском, Большеберезниковском районах (по 1).
Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru
Среди новых больных 25 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 93 года. Моложе 30 лет - 22 человека, самой младшей 8 лет.
В федеральной статистике зафиксирован новый летальный случай. В Республиканской инфекционной клинической больнице умер мужчина, 1939 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Сопутствующие заболевания – ИБС, гипертоническая болезнь.
За период пандемии в республике выявлен 11 641 случай коронавируса, 9 454 человека выздоровели, 70 человек умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 9 декабря из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 2 157 человек на стационарном лечении;
- 1 722 человека под наблюдением дома.
Глава Саранска призвал избегать формализма при проверках масочно-перчаточного режима
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