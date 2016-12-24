26 декабря на Советской площади и в микрорайонах города откроются новогодние ёлки

На заседании городского оперативного штаба был представлен проект программы празднования Нового года в столице Мордовии. Все мероприятия будут проведены с учетом эпидемиологической обстановки и соблюдением всех профилактических мер. Начальник Управления культуры Татьяна Салищева доложила, что мероприятия начнутся 26 декабря. В этот день на Советской площади и в микрорайонах города откроются ёлки. В новогодней программе традиционно предусмотрено катание на лошадях и пони.

С 27 декабря начнут работу резиденции Деда Мороза. В прошлом году резиденция принимала гостей только в парке культуры и отдыха им. А.С. Пушкина, в этом году она распахнет свои двери и в городских учреждениях культуры – Центре культуры городского округа Саранск, в домах культуры «Луч» и «Заречье».

В резиденции главного волшебника предусмотрена работа фотозон и клубов по интересам. Кроме этого, с 27 декабря Деда Мороза и Снегурочку можно будет встретить и на улицах в разных микрорайонах Саранска. Они будут поздравлять жителей и гостей столицы Мордовии с наступающим Новым годом, дарить праздничное настроение.

В микрорайонах Саранска 27, 28, 29 декабря будет проведен флешмоб «Наряди свою ёлочку» с участием учащихся школ города.

С 31 декабря по 10 января на Советской площади и площадях в микрорайонах будут звучать новогодние музыкальные поздравления, а также запланированы игры на свежем воздухе.

Руководитель городского оперативного штаба Петр Тултаев обратил внимание ответственных организаторов, что при проведении всех мероприятий, в каком бы формате они не проводились, необходимо соблюдать профилактические меры – участники должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.