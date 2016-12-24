Каждый четвертый житель Мордовии пользуется простой электронной подписью при получении посылок и писем

Почти 190 тысяч жителей Мордовии оформили простую электронную подпись (ПЭП) для получения регистрируемых отправлений в отделениях Почты России

Внедрение сервиса получения почтовых отправлений с помощью ПЭП началось в Мордовии в августе 2018 года. В настоящее время простую электронную подпись оформили в республике почти 190 тысяч человек, и каждый четвертый житель региона получает почтовые отправления в упрощенном порядке. В Саранске показатель еще выше: ПЭП имеет третья часть горожан.

В Мордовии с помощью простой электронной подписи клиентами Почты России в 2020 году получено более 1,2 млн почтовых отправлений. На сегодняшний день в отделениях связи региона с помощью современного цифрового сервиса вручается 87% всех заказных писем и посылок.

«Сегодня Почта России предлагает клиентам целый ряд современных цифровых сервисов, которые позволяют получать почтовые услуги онлайн или со значительным сокращением времени обслуживания в почтовом отделении. Вручение регистрируемых отправлений по простой электронной подписи было одним из первых сервисов в этом ряду, и число его пользователей продолжает расти, потому что с каждым месяцем становится все больше людей, которые приобретают товары в интернет-магазинах и хотят получать свои посылки быстро и с максимальным комфортом», - отметил директор УФПС Республики Мордовия Вячеслав Макейчев.

Подключить простую электронную подпись можно на официальном сайте Почты России, в мобильном приложении или отделении почтовой связи. С помощью данной технологии можно получать заказные письма и посылки. Выдача отправлений происходит по упрощённой процедуре без документов и заполнения бумажного извещения только по коду из смс или push-уведомления и занимает не более 30 секунд.