В Рузаевке транспортные полицейские организовали для студентов онлайн-мероприятие «Коррупция. Твое «НЕТ» имеет значение»

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В 2004 году 9 декабря был признан международным днем борьбы с коррупцией. Накануне этой даты сотрудники Рузаевского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с членом общественного совета Валерием Киржаевым организовали для студентов отделения СПО Рузаевского института машиностроения онлайн-мероприятие, посвященное проблеме коррупционных проявлений.
Полицейские разъяснили молодым людям, как правильно реагировать на противозаконные действия должностных лиц и куда необходимо сообщать о фактах взяточничества, уделив особое внимание вопросу ответственности за совершение коррупционных преступлений и случаях освобождения от нее. Кроме того, правоохранители привели студентам примеры раскрытия наиболее резонансных экономических преступлений за последние годы.
Член Общественного совета при Рузаевском ЛО МВД России на транспорте майор милиции в отставке Валерий Киржаев, возглавлявший отделение БХСС более 7 лет рассказал студентам о том, какие преступления в этой сфере преобладали в 90-х годах и как изменились их составы сегодня.
Ребята, внимательно выслушав выступающих, продемонстрировали им подготовленные презентации на тему нетерпимости коррупции. Мероприятие прошло в форме активного взаимодействия.
В прошлую пятницу о жительнице Мордовии Нине Астайкиной узнали по всей стране. В программе «Поле Чудес», вышедшей 6 ноября в эфире Первого...
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