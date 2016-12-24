Артëм Здунов провел рабочую встречу с председателем совета директоров ГК «Промомед» Петром Белым

9 декабря состоялась рабочая встреча врио Главы Мордовии Артёма Здунова с председателем совета директоров группы компаний «Промомед» Петром Белым. Обсуждались вопросы освоения на производственных мощностях саранского завода «Биохимик» выпуска оригинальных лекарственных препаратов для лечения больных новой коронавирусной инфекцией.

Речь идет о разработанном здесь «Арепливире», производство и поставка которого в регионы страны были налажены на «Биохимике» в кратчайшие сроки. Эффективность этого препарата для лечения COVID-19 уже подтверждена отзывами врачей, применивших его для лечения.

Также обсуждалась тема локализации на территории Мордовии новых площадок, которые позволят увеличить объемы производства и обеспечить дальнейший рост заработной платы на предприятии. Особое внимание на встрече было уделено вопросам кадровой политики, в частности сотрудничеству «Биохимика» и Мордовского госуниверситета, участию молодых специалистов в разработке и производстве инновационных препаратов.