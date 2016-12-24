За сутки в Мордовии выявлено 88 случаев коронавируса, 77 человек выписаны с выздоровлением

«Для меня большая честь с вами познакомиться!»
Врио Главы РМ Артем Здунов наградил победителей Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена»
Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (60); Зубово-Полянском районе (6); Чамзинском районе (4); Лямбирском районе (3); Торбеевском, Ромодановском, Краснослободском районе (2); Ковылкинском, Теньгушевском, Рузаевском, Ичалковском, Ельниковском, Большеберезниковском, Большеигнатовском, Атяшевском, Ардатовском районах (по 1).
Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru
Среди новых больных 22 человека старше 60 лет, самому пожилому из них 88 лет. Моложе 30 лет - 21 человек, самому младшему 9 лет.
За период пандемии в республике выявлен 11551 случай коронавируса, 9375 человек выздоровели, 69 человек умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 8 декабря из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 2 147 человек на стационарном лечении;
- 1 739 человек под наблюдением дома.
Врио Главы РМ Артем Здунов наградил победителей Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена»
Чем запомнился республике Александр Филимонов
Трехфазный режим работы светофоров в Саранске не устраивает горожан
В Мордовии с коронавирусом госпитализируется до 200 человек в сутки
На сессии Госсобрания Мордовии депутаты единогласно одобрили новое назначение в правительстве региона
Открыть Центр культуры имени А.В. Ухтомского в Рузаевке планируется к 1 сентября 2021 года
Артём Здунов призвал госслужащих стать примером добросовестных налогоплательщиков
Артём Здунов обсудил с заместителем министра просвещения России новые проекты в сфере образования
В Мордовии выбрали претенденток на титул «Мисс УИС» России
Расскажет ли в суде бывшая саранская телеведущая Анна Зимина, куда она дела деньги кредиторов?