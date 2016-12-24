За сутки в Мордовии выявлено 88 случаев коронавируса, 77 человек выписаны с выздоровлением

Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (60); Зубово-Полянском районе (6); Чамзинском районе (4); Лямбирском районе (3); Торбеевском, Ромодановском, Краснослободском районе (2); Ковылкинском, Теньгушевском, Рузаевском, Ичалковском, Ельниковском, Большеберезниковском, Большеигнатовском, Атяшевском, Ардатовском районах (по 1).

Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 22 человека старше 60 лет, самому пожилому из них 88 лет. Моложе 30 лет - 21 человек, самому младшему 9 лет.

За период пандемии в республике выявлен 11551 случай коронавируса, 9375 человек выздоровели, 69 человек умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 8 декабря из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 2 147 человек на стационарном лечении;

- 1 739 человек под наблюдением дома.