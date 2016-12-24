За сутки в Мордовии выявлено 89 случаев коронавируса, 70 человек выписаны с выздоровлением

Убийство игрока
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Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (57); Чамзинском районе (6); Лямбирском районе (5); Рузаевском районе (4); Ковылкинском, Большеберезниковском районах (по 3); Теньгушевском, Краснослободском, Ардатовском районах (по 2); Старошайговском, Кочкуровском, Ичалковском, Ельниковском, Дубенском районах (по 1).
Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru
Среди новых больных 21 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 89 лет. Моложе 30 лет - 22 человека, самой маленькой 4 года.
В федеральной статистике зафиксирован новый летальный случай. В Республиканской клинической больнице №4 умерла женщина, 1954 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция COVID-190. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя вирусная пневмония. Сопутствующие заболевания – гипертоническая болезнь, ожирение 2 ст.
Всего за период пандемии в республике выявлено 11 463 случая коронавируса, 9298 человек выздоровели, 69 человек умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 7 декабря из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 2 314 человек на стационарном лечении;
- 1 580 человек под наблюдением дома.
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