УФСБ России по Республике Мордовия осуществляет набор граждан мужского пола для поступления в учебные заведения ФСБ Россиив 2021 году

1) Для юношей, обучающихся в 11 классах, открыты следующие учебные заведения ФСБ России:

- Голицынский пограничный институт ФСБ России (г. Голицыно Московской области);

- Московский пограничный институт ФСБ России (г. Москва);

- Калининградский пограничный институт ФСБ России (г. Калининград);

- Курганский пограничный институт ФСБ России (г. Курган);

- Институт береговой охраны ФСБ России (г. Анапа Краснодарского края).

Специальности по программам высшего профессионального образования:

- «Пограничная деятельность», «Специальные радиотехнические системы», «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения», «Судовождение» и др.

Специальности по программам среднего профессионального образования:

- «Пограничная деятельность», «Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем», «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники», «Компьютерные сети».

Основные требования к кандидатам:

- годность к военной службе по состоянию здоровья;

- общая физическая подготовка (не ниже «удовлетворительно»).

2) Для студентов, окончивших 4 курса гражданских образовательных организаций высшего образования по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело» или «Стоматология», имеется возможность продолжить обучение путем перевода в Институт ФСБ России (г. Нижний Новгород).

Для продолжения обучения принимаются граждане Российской Федерации не старше 27 лет.

Телефон для справок: (8342) 28-88-45 (отдел кадров)