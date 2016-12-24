Бывшего руководителя отдела розничных товаров УФПС РМ - филиала ФГУП «Почта России» поймали на взятке

Ленинский суд Саранска удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении бывшего руководителя отдела розничных товаров УФПС РМ - филиала ФГУП «Почта России» 41-летнего Владислава Марейчева. Он подозревается в получении взятки.

По данным следствия, в июне 2019 года в ходе общения с директором филиала ООО «Сладкая жизнь плюс» Владислав Марейчев назвал условие успешного сотрудничества с местным филиалом Почты России. Для выбора «Сладкой жизни» в качестве поставщика нужно было передавать откат в размере 3% от суммы приобретаемых товаров. Коммерсант согласился с этими условиями.

После этого в период с августа 2019 года по март 2020-го Марейчев за выбор ООО «Сладкая жизнь плюс» в качестве поставщика товаров для нужд УФПС РМ - филиала ФГУП «Почта России» получил от директора филиала 107 430 рублей путем безналичных банковских переводов.

25 ноября 2020 года Владислав Марейчев был задержан по подозрению в получении взятки. В судебном заседании следователь поддержал ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде домашнего ареста. Сам Марейчев, не отрицая своей причастности к преступлению, и его защитники не возражали. Мера пресечения в отношении подозреваемого в виде домашнего ареста избрана на срок по 19 января 2021 года.