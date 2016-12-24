За сутки в Мордовии выявлено 89 случаев коронавируса, 68 человек выписаны с выздоровлением

«Это цинизм, вызов!»
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Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (55); Рузаевском районе (6); Зубово-Полянском районе (5); Ковылкинском, Лямбирском районах (по 4); Торбеевском, Чамзинском, Ромодановском районах (по 3); Ардатовском, Краснослободском районах (по 2); Атюрьевском, Теньгушевском районах (по 1).
Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru
Среди новых больных 20 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 81 год. Моложе 30 лет - 20 человек, самому маленькому 1 год.
В федеральной статистике зафиксирован новый летальный случай. В Республиканской инфекционной клинической больнице умер мужчина, 1965 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция COVID-19, тяжелое течение. Осложнение – двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Сопутствующие заболевания – гипертоническая болезнь, ожирение 1-2 ст.
За период пандемии в республике выявлено 11374 случаев коронавируса, 9228 человек выздоровели, 68 человек умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 6 декабря из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 2 161 человек на стационарном лечении;
- 1 573 человека под наблюдением дома.
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